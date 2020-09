Berni se diferenció de Frederic: “La toma de terrenos es un delito”

Luego de que la ministra Sabrina Frederic afirmara que “la toma de tierras no es un tema de seguridad”, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, se diferenció de la funcionaria nacional y afirmó que para él “el derecho a la propiedad privada es sagrado”.

En el marco de la polémica por la toma de tierras, el funcionario recordó que “la responsabilidad de la seguridad en Buenos Aires es del Gobierno de la provincia” y les envió un mensaje a los bonaerenses: “Se pueden quedar tranquilos, que para su gobernador y su ministro los derechos sagrados inviolables son el derecho a la libertad, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada”. Así, Berni marcó un nuevo contrapunto con Frederic.

En declaraciones en distintas radios, el ministro de Seguridad bonaerense reveló que durante el último fin de semana detuvo a una docena de personas mientras intentaban tomar un terreno e insistió en que “el derecho a la libertad, la vida y a la propiedad privada no se negocia, ni siquiera se ponen en duda”.

Berni buscó además despejar dudas en torno al pensamiento del gobernador, Axel Kicillof, que había evitado definiciones contundentes sobre la cuestión: “Él me dio instrucciones muy claras en defensa de los intereses de los bonaerenses, y el que pone un pie en un terreno que tiene dueño va preso”.