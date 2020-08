Juntos por el Cambio reclamó que la sesión de Diputados sea presencial

Luego de que Massa convocara a sesión para el próximo martes a las 13:00 en acuerdo con aliados y bloques opositores minoritarios, la bancada que encabeza Mario Negri presentó formalmente una nota para solicitarle que informe "a la brevedad posible el protocolo sanitario que se adoptará para garantizarna sesión presencial".

Los diputados de la principal bancada opositora -que aclararon que no se oponen al temario propuesto- afirmaron que esa es la "única modalidad en condiciones legales y reglamentarias de realizarse" por no haber existido un acuerdo "por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria".

En la nota, recordaron que "la regla aprobada por este cuerpo establece que ´el protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo o en parte del territorio nacional por período de 30 días prorrogables por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria´" y subrayaron esa condición.

"Ese es el principio que hasta la fecha se ha respetado en este honorable cuerpo y con el que se renovó el Protocolo el pasado 7 de julio", agregaron los legisladores de Juntos por el Cambio.

En este sentido, remarcaron que "no habiendo protocolo vigente ni acuerdo alcanzado por el consenso de Labor Parlamentaria" se deben disponer las medidas sanitarias para una "sesión de forma presencial" o se los convoque "a acordar el modo" de la sesión "y el plan de labor que eventualmente surja del consenso con temas cuya urgencia amerite su tratamiento".

Finalmente, advirtieron: "Nos reservamos el derecho de accionar judicialmente contra cualquier intento de vulnerar las reglas que este cuerpo ha fijado para el funcionamiento telemático pero apelamos a que esa Presidencia continúe obrando en el marco del consenso como lo ha hecho hasta la actualidad".

Los diputados aclararon que no se oponen "al tratamiento del temario propuesto" y remarcaron que "fue este interbloque el que impulsara y promoviera la declaración de la Emergencia Turística que lamentablemente el oficialismo se negó a aprobar en la última sesión de fecha 4 de agosto".