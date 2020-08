Críticas de Bullrich

Tras la aprobación de la reforma judicial en la Cámara alta, el senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich advirtió hoy que el Frente de Todos intenta "canjear votos por cargos" judiciales para avanzar con el proyecto en Diputados.

"Hubo un final vergonzoso, muestra claramente que el Senado está tratando la agenda de Cristina y no la de la gente", subrayó el legislador del PRO.

"Ya habían aumentado los cargos de 300 a más de 600, estamos en los 900. A la 1:00 de la madrugada, el oficialismo dijo que aumentaba 100 cargos más. No le importa la Justicia", se quejó Bullrich.

En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, el senador advirtió que eso tiene que ver con la intención del Frente de Todos de conseguir votos.

"Están tratando de canjear votos de diputados por cargos" judiciales, resaltó el senador nacional.

Al ser consultado sobre si pensaba que el oficialismo podía llegar al número para aprobar la norma, señaló: "Esperemos que no, lo vamos a seguir denunciando".

Además, sostuvo que aunque la oposición no tiene mayoría en las Cámaras cuenta con el 42% de sus votantes: "Cuando no bastan 29 senadores o diputados, la gente está dispuesta a salir a la calle".