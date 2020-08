Duhalde habló de un golpe y hubo fuerte rechazo político

El expresidente Eduardo Duhalde sugirió ayer la posibilidad de una ruptura del orden constitucional, opinó que el país atraviesa “un momento preanárquico” y ratificó sus dichos del lunes a la noche, en los que afirmó que “es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones” legislativas en el país y habló de la posibilidad de un golpe de Estado.

A lo largo del martes sumó rechazo de referentes de todo el arco político, social y sindical. Y asimismo, el Estado garantizó la realización de las elecciones del año que viene.

El ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, garantizó el desarrollo de las Paso 2021, según establece el cronograma electoral que fija la ley.

Y destacó: “Con la gran cantidad de problemas reales que dejó el macrismo y los que trajo la pandemia, al país no le hace falta inventar los que no tenemos”.

Entre las voces que salieron a responder los dichos del exmandatario se contó la del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien afirmó que “es imposible que un escenario de estas características tenga lugar en la Argentina de hoy”, y destacó el “fuerte compromiso con la democracia y con la Constitución Nacional”.

Desde la oposición, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, consideró “muy graves” los dichos de Duhalde y agregó: “Sobre todo porque los dice un expresidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia, las instituciones y la celebración de elecciones”.

También se sumó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien planteó que el expresidente “tiene que dar explicaciones a toda la sociedad de las intenciones de sus dichos”, y Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien consideró “repudiables” las palabras de Duhalde.

En declaraciones radiales, Duhalde dijo que el país atraviesa “un momento preanárquico” y “no nos damos cuenta lo que sucede en las clases medias que se desmoronan”, tras lo cual agregó: “Te van a matar no por una bicicleta, (sino) por un bizcocho”.

“No hay que golpear las puertas de los cuarteles cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía. Eso tiene color y olor a sangre y pasa en el mundo”, añadió el exmandatario, en línea con lo que había afirmado anoche en el programa “Animales Sueltos”, del canal América TV.

Allí había señalado que “es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones” y se preguntó: “¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares”.

“Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”, aseveró tras reafirmar que “no va a haber elecciones” en la Argentina.

De inmediato, los dichos de Duhalde generaron el repudio de dirigentes de las distintas fuerzas políticas en las redes sociales, así como de referentes sociales, sindicales y de organismos de derechos humanos.