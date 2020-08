Una médica se contagió dos veces de coronavirus

Una médica santafesina se contagió dos veces de coronavirus, luego de ser diagnosticada como positiva en marzo y luego en julio. Se llama Alejandra Muller, tiene 34 años y es directora del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de Helvecia, Santa Fe.

Margaret Harris, vocera de la Organización Mundial de la Salud, dijo que lo que le pasó a Alejandra Muller, una médica santafesina, es raro. No la nombró pero anticipó la aparición de un hecho como el suyo. Harris se pronunció luego de que se conociera el primer caso de una persona en contraer coronavirus en dos oportunidades. El martes investigadores de la Universidad de Hong Kong confirmaron que un hombre de 33 años volvió a infectarse y la OMS lo calificó de un “hecho poco habitual”.

“Estamos ante un caso documentado frente a más de 23 millones de casos confirmados”, argumentaron. Tras la difusión del primer caso de reinfección, aceptaron que podrían replicarse fenómenos similares en otras partes del mundo pero consideraron que los contagios reincidentes “representan una cifra muy baja”. El caso de Alejandra Muller se encuentra en estudio: se infectó en marzo y volvió a contagiarse en junio. Cursó ambas enfermedades con sensaciones contrapuestas.

La directora del Samco contrajo covid-19 el 24 de marzo, cuatro días después del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. Fue el segundo contagio confirmado de la ciudad. Recordó que por entonces evaluaban clausurar las fronteras y los aeropuertos, se desconocían los parámetros de un caso sospechoso, no había protocolos estandarizados, no había insumos suficientes y en el hospital habían recibido a un niño con los síntomas de la enfermedad.

“Al no saber bien cómo actuar, yo me hice cargo de ese paciente. A los pocos días empecé con un ardor de garganta, dolor en el pecho y una febrícula. Recibimos el positivo del paciente, me hisopé yo y a las 48 horas me llegó el resultado también positivo de la muestra”, relató.

Su malestar fue leve. Tuvo catarro, mucosidad. Lo sintió como un resfrío que le duró menos de una semana. Le dieron el alta definitiva y dos hisopados negativos confirmaron que su paso por la infección había sido benévolo. “Me incorporé a trabajar pensando que ya lo había superado y que el coronavirus era una enfermedad benigna. Es más, alentaba a mis compañeros a que no tuvieran miedo del contagio porque conmigo había sido bastante buena. Me quedé con la tranquilidad de que ya había pasado”, adujo.

Se creyó inmune e inconscientemente se relajó. En julio, el panorama epidemiológico del coronavirus en la Argentina había crecido. Hubo un brote infeccioso en el hospital y la médica fue una de las personas que contrajo el virus, en su caso, por segunda vez.