Río Negro: “Si sigue así, tendremos que elegir a quién dar respirador”

El departamento de General Roca, en Río Negro, es uno de los lugares donde el sistema de salud está en mayor “tensión” ante el avance del coronavirus. Así lo informó ayer el ministerio de Salud y lo graficó más tarde la directora del Hospital de Cipolletti con una dura advertencia.

“Hasta el momento no tuvimos que elegir a quién darle una cama de terapia y un respirador, y a quién no, pero de seguir esta situación así, lo más probable es que lo tengamos que hacer”, lanzó Claudia Muñoz en declaraciones radiales.

El sistema de salud en General Roca está al límite después de un rebrote que obligó al Gobierno provincial que encabeza Arabela Carreras a tomar la determinación de volver a fase 1.

Sin embargo, con el correr de las horas y debido a las protestas de los vecinos y el reclamo de algunos intendentes, debió flexibilizar algunas de las restricciones.

“Lo que pedimos es que baje la circulación, porque con ella se moviliza el virus. Hay mucha gente enojada y disconforme porque hay fuentes de trabajo en riesgo, pero la comunidad debe tomar conciencia de lo que estamos viviendo”, sostuvo Muñoz.

“Lo que se necesita es que la gente no transite. Es la única forma que tenemos de parar esto, con medidas de prevención. La idea de la cuarentena era preparar a la población, pero al parecer no lo entendieron así”, finalizó.