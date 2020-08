Ferraro repudió las declaraciones de Duhalde

Consideró que "todos los espacios políticos" tienen que salir en contra de esos dichos "repudiables y desestabilizadores".

El legislador consideró que "las declaraciones de Duhalde son irresponsables, repudiables y desestabilizadoras", sobre todo por tratarse de "un ex Presidente de la Nación".

Además, en declaraciones radiales propuso que "todos los espacios políticos tienen que salir a repudiar los dichos de Duhalde".

Por otra parte, manifestó su esperanza que el presidente Alberto Fernández "postergue la discusión para más adelante" en alusión al tratamiento de la Reforma Judicial.

Adelantó, además, que desde la oposición "no estamos dispuestos a sesionar la reforma judicial de manera remota y virtual", por lo que consideró que "es importante que el Presidente reflexione y que corra la reforma judicial para evitar esta confrontación".

"No es una extorsión, es un pedido", concluyó el diputado de la Coalición Cívica.