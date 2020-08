Duhalde ratificó sus dichos sobre un posible golpe de estado

"Digo lo que pienso y creo tener fundamentos para hacerlo.

No nos damos cuenta que mientras algunos comemos todos los días lo que está pasando en la sociedad pobre y en las clases medias que se desmoronan", consideró el ex mandatario en declaraciones radiales.

El ex jefe de Estado manifestó que "cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía" las cosas toman "olor a sangre".

"Éso es lo que pasa en el mundo. Tratemos de ver cómo solucionamos el problema de la gente, que está desesperada", insistió Duhalde.

El referente peronista aclaró que "querer que el Gobierno caiga es una actitud anti-Argentina", aunque ratificó que el país vive "un momento preanárquico".

"En 2001 no se desmoronó la sociedad no porque yo goberné, sino porque yo formé un cogobierno", aseguró, en tanto que insistió: "Hay que gobernar juntos".

Sin embargo, en diálogo con Alguien tiene que decir, el programa que en esta jornada condujo Nelson Castro en Radio Rivadavia, el ex mandatario expresó: "En medio de la pandemia nuestra psiquis está alterada. Los dirigentes en general hacen declaraciones que nunca las hicieron".

A la vez, también afirmó que "uno habla y después naturalmente y razonablemente toman de lo que uno habló un pedacito".

"Es necesario unir a los argentinos. Los que piensan distinto no son enemigos, sino que sólo piensan distinto", manifestó Duhalde.

El pasado lunes el ex presidente desató una polémica al asegurar que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" porque la Argentina es "campeona de las dictaduras mundiales".

"La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el 30 y el 83 hemos tenido 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando", expresó en declaraciones televisivas.

Y agregó: "No se puede seguir así, para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos".

Las declaraciones del ex mandatario generaron un amplio repudio entre los dirigentes del oficialismo y los referentes de las organizaciones de derechos humanos.