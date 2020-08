Dos hermanas piden entrar a San Luis a despedir a su padre

Dos hermanas llamadas Victoria y Antonella Garay viven en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y su papá atraviesa los últimos días de su enfermedad en soledad, en su casa de la localidad puntana de Quines, donde les negaron 10 veces el ingreso.

Martín Garay (61) tiene cáncer de pulmón con metástasis ósea. Lo diagnosticaron en abril de este año, pero la enfermedad avanzó tan rápido que el 10 de agosto los oncólogos que lo tratan le informaron que ya no había más nada por hacer y ahora se encuentra con cuidados paliativos en su domicilio de Quines, un pueblo situado al norte de San Luis.

Su estado de salud es sumamente delicado y sus hijas Victoria y Antonella, que viven en Tierra del Fuego, están atravesando un verdadero calvario debido a que las autoridades puntanas se mantienen rígidas en la aplicación de los protocolos sanitarios y les niegan el ingreso a la provincia para darle el último abrazo a su papá.

Las hermanas piden que contemplen su situación y desde el Comité de Crisis provincial no les vuelvan a rechazar el décimo formulario que ya llevan presentado.

Mientras tanto, las jóvenes están en plena ruta ganando tiempo para que cuando lleguen a San Luis no sea demasiado tarde. “Que rueguen que a mi papá no le pase nada porque ahí la cosa se va a poner fea”, aseveró Victoria.