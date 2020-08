La Provincia presentó su primer atlas de cuencas hidrológicas

El Gobierno bonaerense elaboró su primer atlas de cuencas hidrológicas y ambientales para brindar herramientas que permitan una gestión sostenible del agua y un alerta temprana ante sequías e inundaciones, informó el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

El atlas consta de 26 mapas temáticos representados sobre base cartográfica digital del Instituto Geográfico Nacional, realizado por los equipos de la Dirección Provincial de Hidráulica, precisó un comunicado ministerial difundido ayer. El trabajo se puede descargar desde www.gba.gob.ar/recursoshídricos.

El subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Guillermo Jelinski, expresó que "en el nuevo marco de acción, en el que deben actuar los tomadores de decisiones, no puede desconocerse que el cambio climático es una realidad", por que que es necesario "estar preparados" para adaptarse "a las modificaciones que se producirán sobre el clima y el ambiente".

"En este contexto, la ejecución de obras de infraestructura colabora de manera directa en mitigar el impacto de los fenómenos climáticos, pero no evita, por ejemplo, que las inundaciones o sequías sucedan. Por lo tanto, como política de Estado es fundamental acompañar las obras con medidas no estructurales haciendo partícipes a todos los miembros de la comunidad", afirmó.

El atlas reúne, en esta primera etapa, una serie de datos geomorfológicos, hídricos y medioambientales que posibilitan diseñar políticas de reordenamiento territorial y sistemas de alerta temprana en las distintas cuencas.

"Según datos de Huella Ecológica, en el planeta estamos usando un 60% más de recursos de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerar en un año, por ello es necesario la toma de conciencia y comenzar a trabajar en una gestión sostenible del agua", finalizó Jelinski.