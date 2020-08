La bicameral firmó el dictamen del DNU para congelar tarifas de telefonía móvil, internet y cable

Los representantes del frente opositor habían presentado una nota al titular de la comisión, el diputado Marcos Cleri, en la que rechazaron la reunión convocada debido a que "fue realizada fuera del plazo de antelación previsto" por el reglamento de la Comisión, que obliga a notificar este tipo de eventos dos días antes.

Por su parte, Cleri negó que no se hayan cumplido las 48 horas y lamentó durante la reunión que los legisladores de Junto por el Cambio "no quieren dar el debate" en torno a la iniciativa, ya que no se conectaron durante todo el encuentro virtual y de esa forma ratificaron su rechazo.