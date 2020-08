Procrear: habilitan nueva línea y realizan el primer sorteo

El Gobierno habilitará esta semana una nueva línea del programa Procrear y realizará el sorteo de la primera etapa, luego de que en apenas 15 días se anotaran 160.000 personas.

Con la puesta en marcha de la línea de mejoramientos de gas serán tres de un total de nueve la cantidad de líneas disponibles, mientras se espera la ampliación a cuatro en la primera semana de septiembre.

La iniciativa que estará disponible desde esta semana se vinculará con la posibilidad de realizar instalaciones domiciliarias de acceso a la red de gas hasta tres bocas y contemplará un total de 34 mil créditos.

El subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini, sostuvo que el balance desde el relanzamiento del Procrear es "más que satisfactorio", dado que se inscribieron unas 160.000 personas.

El miembro del Comité Ejecutivo de Procrear también remarcó que fueron registradas "más de cinco millones de visitas a la web" para realizar consultas.

De acuerdo con lo estipulado, a principios de septiembre se abrirá la línea de construcción para viviendas de hasta 60 metros cuadrados en lote y Scatolini aseguró que se espera un nivel elevado de inscripciones.

Destacó además que a fines de agosto se sorteará el primer cupo de créditos "para que a principios de septiembre ya se reciban los montos asignados".

El funcionario confía en que el Procrear pueda dar impulso a la reactivación económica y afirmó: "La apuesta del presidente Alberto Fernández es a la economía real".

A su vez, resaltó: "Hemos lanzado también el Plan Nacional de Suelo Urbano y va a ir acompañando la idea de tener territorios más equilibrados luego de que la pandemia demostrara mucha concentración en una zona como AMBA".

Scatolini consideró que la respuesta obtenida tras el relanzamiento del Procrear se debe a una "demanda que en los últimos cuatro años no estuvo satisfecha" ante la ausencia de "una política pública vinculada con la vivienda, el trabajo y la producción".

Al ser consultado respecto de los créditos UVA, criticó que se trató de "una política irresponsable porque no contempló, en un sistema que ha funcionado en otras partes del mundo, variables que tenían que ver con la situación económica de la Argentina".

De ese modo, sostuvo que la administración de Mauricio Macri no pudo "prever que iba a haber variables que se iban a descontrolar y terminó con un descalabro entre el ingreso y la cuota" del crédito.

"Los hemos recibido y tenemos abierta una mesa de diálogo con ellos, entendiendo que la solución que plantean no depende de nuestro Ministerio de manera directa", indicó al referirse al pedido de desindexación por parte de los tomadores de ese crédito.

"Tiene que ver con una cantidad de contratos con entidades bancarias, no con el Estado. Por eso, pongo en valor que el Procrear es una política pública. Los fondos aportados son públicos y no tenemos dependencia del sistema financiero. Apostar a fondos públicos nos hace poner las reglas de juego", evaluó.