La economía sumó tensión entre oficialismo y oposición

A la reforma judicial, el flamante decreto que declara servicios esenciales a la telefonía, internet y la TV por cable, ahora se agregó un nuevo foco de tensión entre el gobierno nacional y la oposición con las fuertes declaraciones del presidente de Alberto Fernández contra la gestión económica de su antecesor, Mauricio Macri, que fue de inmediata replicada por Juntos por el Cambio.

“Si nosotros revisamos los primeros 5 meses de la Argentina de 2020 en términos laborales, producto del ATP y producto de todas las medidas para al prevención de despidos, la doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el Gobierno de (Mauricio) Macri”, disparó por la mañana el jefe de Estado en una entrevista radial.

Más tarde, la oposición recogió el guante: le recriminó que “cada 24 horas demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos” y que su gestión lleva el “sello del cuarto Gobierno kirchnerista”.

Recuperación

“Tenemos algunos indicios que dicen que la economía se está recuperando, y si la economía se recupera al ritmo que vemos que se está recuperando es muy posible que podamos resolver muchos problemas de trabajo y muchos problemas de pobreza”, afirmó el mandatario basándose en datos de recuperación en distintos sectores de la actividad económica con respecto a los primeros meses de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

En este sentido se refirió a la actividad industrial del país, y destacó que “mas allá de lo que digan los agoreros del terror está hoy en día produciendo más de lo que producía el 19 de marzo”, el día anterior al comienzo de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Según difundió el Indec la semana pasada, la economía del país se contrajo 12,9 por ciento en el primer semestre de este año, en comparación al mismo periodo de 2019, aunque en junio mejoró su desempeño mensual con un rebote de 7,4 por ciento con respecto a mayo.

Alberto Fernández indicó que debido a los efectos de la pandemia “es muy posible que la pobreza haya aumentado”, y destacó que es un problema que el Gobierno debe tratar de forma “urgente”.

“Como la economía se detuvo en marzo es muy posible que la pobreza haya aumentado. El tema de la pobreza es un tema que tenemos que resolver urgente, fue lo primero de lo que nos ocupamos cuando asumimos el Gobierno”, admitió.

La tasa de pobreza afectaba a finales de 2019 al 35,5 por ciento de la población y, según cálculos de varios organismos, ya llega al 40 por ciento.

Mientras, el Presidente le recomendó al dirigente radical Ernesto Sanz “que se dedique a los negocios”, al salir al cruce de declaraciones del expresidente de la UCR, quien se preguntó, en el marco de la pandemia de coronavirus, “cuánto tiempo más demora esto en explotar”.

Y concluyó: “Estoy seguro que el día que esto termine millones de argentinos vamos a salir a la calle a celebrar que entre todos nos cuidamos, le ganamos al virus y que en el medio de eso resolvimos el muerto que nos dejaron con la deuda, y pudimos avanzar en derechos de la gente”, reflexionó hoy el Fernández.

Voces opositoras

“Con el sello del cuarto gobierno kirchnerista, el Presidente habla de unidad y muestra desprecio hacia Juntos por el Cambio. ¿Entendemos de quién estamos hablando?”, publicó la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, el dirigente radical y jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, publicó también en esa red: “Fernández debe decidir si sigue siendo candidato de Cristina (Fernández) o es Presidente. Decir que al país le fue mejor con el coronavirus que con el Gobierno anterior es decir que le va mejor con la muerte que con la vida. Con este tipo de declaraciones aleja un país para todos”.

En la misma plataforma social, el titular de la bancada de senadores nacionales del PRO y expresidente de ese partido, Humberto Schiavoni, expresó que si bien “la hora exige otro tipo de actitudes y la grave crisis económica y social demandan búsqueda de consensos para enfrentar los problemas, el oficialismo insiste en chicanas que, además de falaces, no contribuyen al diálogo que se dice propiciar”.

También se mostró crítico el intendente de Vicente López y primo del expresidente, Jorge Macri, quien desde Twitter puntualizó: “Muertos, enfermos, angustia, miedo. Eso es el coronavirus. Este no es un momento para las chicanas, Presidente. Una comparación triste y que falta a la verdad. La Argentina necesita diagnósticos honestos y mucho trabajo en conjunto”, subrayó. “Sostener la grieta, el enfrentamiento y hacer partidismo con la pandemia no es el camino. Recapacite, por favor”, concluyó el jefe comunal bonaerense.