Massa: “hay cosas más importantes” que la reforma judicial

En momentos en que la iniciativa del oficialismo avanza en la Cámara alta, pero se complica en Diputados, Massa afirmó: "Hay que aprender a desdramatizar un poco el tema".

Según dijo, se debe bajar el tono a la discusión porque sino "la sociedad ve circo, pero no ve resolución a sus problemas".

"Nosotros los proyectos los planteamos como instrumentos para debatir y aceptamos permanentemente modificaciones, opiniones, proposiciones. A mi me gusta mucho la oposición que propone y colabora en el gobierno", resaltó Massa.

En declaraciones televisivas, el líder del Frente Renovador admitió que junto a la reforma judicial existen "otros temas importantes" en el Congreso.

"Tenemos varios temas que resolver y aspiramos a que todos los diputados trabajen, se sienten en sus bancas o se conecten por teleconferencia porque tenemos un tema muy importante", remarcó Massa.

El presidente de la Cámara baja se expresó de esta forma luego de que los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunciaran que no van a acompañar la reforma que impulsa el Gobierno.

Esto se sumó al rechazo que expresaron los legisladores del lavagnismo, lo que dejó al Frente de Todos con poco margen de negociación.