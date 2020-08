Una pareja de jóvenes tendrá trigemelas idénticas

Una pareja de Mar del Plata tendrá trigemelas idénticas en plena pandemia por el coronavirus, un caso que se da en 200 millones, según las estadísticas.

Giuliana Salvo de 18 años y Facundo Quinto, de 19, se conocieron en el colegio secundario hace cinco años, se pusieron de novios y comenzaron a convivir desde hace cuatro, en un departamento de la zona de la vieja terminal de la ciudad de Mar del Plata.

“Nos conocimos y fue un flechazo el que nos unió para siempre. Teníamos la idea de ser papás jóvenes y, sin quererlo, lo fuimos buscando y quedé embarazada, pero jamás me hubiese imaginado que de trigemelas ya que se da un caso cada 200 millones”, contó Giuliana, quien hasta hace unos meses trabajaba en una imprenta familiar.

Consultada de cómo fue ir a los controles en plena pandemia de covid-19, la futura mamá dijo: “Entré sola a hacerme la primera ecografía con todos los protocolos sanitarios y mi médica obstetra, Andrea Galarraga, me iba diciendo lo que veía y escuchaba, que eran tres corazones que latían sin parar, lo que emocionó no solo a Facundo sino a toda la familia, que está revolucionada con la llegada de las tres mujercitas que formarán parte del núcleo familiar”.

Los futuros padres de Aitana, Amira y Alice están ansiosos para que en los primeros días de octubre cambien sus vidas con la llegada de las “chancletas” que forman parte de un embarazo trigemelar monocorial triamniótico, que se da una vez cada 200 millones.

“Estoy de siete meses y cada beba está en su bolsa con su cordón umbilical - están pesando aproximadamente hasta ahora 1,300 kg- pero se alimentan las tres de la misma placenta”, agregó Giuliana, quien es la más chica de cinco hermanas mujeres.

Por su parte, Facundo manifestó: “En los próximos días nos estaremos mudando a un departamento más amplio teniendo en cuenta que no solo llegarán las trigemelas sino que necesitamos entrar todos, con los dos perros que tenemos y el gato”.

Facundo, quien trabaja en una peluquería y barbería del microcentro añadió: “La idea de mudarnos, además de que necesitamos espacio, es estar cerca para poder ayudar a Giuliana cuando nazcan las bebas. Su mamá nos dará una mano pero vamos a necesitar muchos brazos para atenderlas”.

Mientras tanto, Giuliana enfatizó: “Las nenas nacerán por cesárea en el Hospital Materno Infantil, donde semanalmente me hago todos los controles teniendo en cuenta que serán prematuras”.

"Las bebas están sanas y todo va excelente, solo siento incomodidades a medida que las bebas crecen, porque ya no tienen mucho espacio. Pero sentirlas es hermoso, no es una molestia”, dijo la futura mamá.