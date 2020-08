Alberto F. cuestionó la actitud de la oposición

El presidente Alberto Fernández sostuvo que la convocatoria de sectores de la oposición a través de las redes sociales a una protesta para el próximo lunes en rechazo a las medidas dispuestas por el Gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus "es una invitación al contagio", mientras que en Juntos por el Cambio (JxC) se agudizan las diferencias sobre la oportunidad de la iniciativa.

"Es una invitación al contagio, no cabe ninguna duda", dijo el mandatario, luego de que el viernes anunciara la prórroga del aislamiento social hasta el 30 de agosto y la vuelta a fase 1 de "zonas rojas" en distintas partes del país.

"Ahí los tienen a los anticuarentena que aparecen muertos y otros enfermos por esas marchas", afirmó el jefe del Estado y aclaró que el control de la seguridad en esas manifestaciones "es responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las distintas provincias".

En ese marco, el Presidente hizo un pedido a las autoridades del distrito porteño: "Sería muy bueno que así como fueron de cuidadosos en la marcha de Santiago Maldonado, de cuidar que la gente no se contagie, hagan eso con todas las marchas", dijo en referencia a la actuación de la Policía en la marcha por el aniversario de la desaparición del joven, el pasado 2 de agosto.

“La gente nos sigue”

Fernández aseguró que la sociedad "sigue" al Gobierno y consideró que los sectores críticos son "una minoría intensa, una suerte de terraplanistas", a la vez que subrayó que no quiere "cavar en la grieta" porque hay personas que "lucran" con esa polarización.

El jefe de Estado rechazó los cuestionamientos de la oposición a la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y señaló que "decir que somos la cuarentena más larga del mundo solo es para confundir a la gente".

"Mal que le pese a quien corresponda, la cuarentena no existe: cuarentena supone que todo el mundo esté aislado. La Argentina desde hace muchos meses ha ido abriendo paso a la actividad económica", añadió.

Voces críticas

La marcha promovida también en redes sociales por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el actor Luis Brandoni, entre otros, cosechó voces encontradas en funcionarios, legisladores y dirigentes, en un marco signado por el anuncio de la extensión de las medidas para contener la propagación del virus, que ya circula localmente en 14 provincias.

La iniciativa -que incluye un 'banderazo' y circula en redes con las etiquetas #17A y #17AYoVoy- es convocada "en defensa de las instituciones fundamentales de la democracia republicana", entre otros reclamos, según dice un video que se hizo viral esta semana protagonizado por el actor y exdiputado radical Luis Brandoni.

También el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero se sumó al rechazo y dijo que la convocatoria implica "un riesgo epidemiológico" y busca "hacerle un daño al Gobierno". Cafiero admitió como "legítimas las manifestaciones que se dan", aunque advirtió que "hay formas de manifestarse sin ponerse en riesgo ellos y terceros".

En la misma línea, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, puntualizó que no ve "motivos" para participar de la convocatoria opositora del lunes, y sostuvo que "en esta oportunidad no se puede decir que no haya actividad económica" por la cuarentena.