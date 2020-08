Cruces entre oficialismo y oposición por el #17A

Dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio se cruzaron hoy con declaraciones por la convocatoria de sectores de la oposición a través de las redes sociales a una protesta para el próximo lunes en rechazo a las medidas dispuestas por el Gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus.

La marcha promovida también en redes sociales por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el actor Luis Brandoni, entre otros, cosechó voces encontradas en funcionarios, legisladores y dirigentes, en un marco signado por el anuncio de la extensión de las medidas para contener la propagación del virus.

De hecho, desde la residencia de Olivos y en el contexto del anuncio de la extensión del aislamiento hasta el próximo 30 y de la exhortación a la "responsabilidad social" para evitar la propagación del coronavirus, el gobernador Axel Kicillof hizo un llamado enfático a la oposición: "Párenla; no es momento de cavar la grieta y buscar votos", dijo.

A la voz del mandatario provincial se sumó también, en declaraciones realizadas al participar de una actividad junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quien consideró que "es muy importante que todos entendamos que, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, el esfuerzo lo tenemos que poner todos en cuidar la vida y cuidar la economía de los argentinos".

"La salud, la seguridad y la educación deben ser políticas de Estado y no deben estar teñidas por miradas de uso político", aseveró Massa cuando fue consultado por la convocatoria, promovida a través de las redes sociales y apoyada por la titular del PRO.

En el marco de la habitual conferencia de prensa en la que la gestión porteña brinda detalles sobre la evolución de la pandemia en el distrito, el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijo esta mañana, al ser consultado por convocatoria bajo el hashtag #17A, que "las opiniones y manifestaciones tienen que ser expresadas en toda su magnitud porque eso ayuda a mantener el equilibrio personal y el equilibrio social".

"Hay que hacerlo con el cumplimiento de todas las normativas, preferentemente en autos y, si se hace al aire libre, se debe usar el tapabocas y tiene que haber distanciamiento social. Les pido que nos cuidemos entre todos. Hay que dar una visibilidad de que todos somos importantes, más allá de cómo piense cada uno", remarcó Quirós.

A esa declaraciones le respondió luego el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al llegar a la Casa Rosada: "Es absolutamente innecesario en un momento de riesgo exponer a la gente por una idea política", indicó.

"Creo que es, como mínimo, irresponsable", aseveró González García sobre la convocatoria realizada para el próximo lunes, que tendrá como epicentro al Obelisco porteño.

Por su parte, el ministro porteño Fernán Quirós entendió que, "luego de haber pasado todo el tiempo que hemos pasado y habiendo pasado un trauma social crónico, las críticas, las opiniones y las manifestaciones tienen que ser expresadas en toda su magnitud porque eso ayuda a mantener el equilibrio personal y el equilibrio social".

El diputado nacional y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, consideró que "lo ideal sería que no haya manifestaciones" como las planteadas para el lunes, pero sostuvo que, "si alguien dice que esto es una 'infestadura', el ciudadano después comprueba que no, y yo confío en la capacidad de la gente".

En la misma línea, el intendente radical Gustavo Posse publicó en Twitter: "Juntos por el Cambio no convoca a ninguna marcha. Yo soy radical; no gorila".