Suben los planes y las jubilaciones

Los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 7,5% en septiembre y el mismo porcentaje subirá la asignación por hijo, entre otros subsidios, informó hoy la Anses.

El haber mínimo que percibe la mitad de los jubilados del régimen general pasará de $ 16.864,05 a $ 18.128,85. La AUH, que abarca a poco más de 4 millones de chicos, subirá de $ 3.293 pasa a $ 3.540.

Las pensiones no contributivas -que son del 70% del haber mínimo- serán de $ 12.689,80 y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo, de $ 14.503,10.

En total, el aumento alcanza a 18 millones de personas entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, AUH y PUAM.

No abarca a jubilados y pensionados de regímenes diferenciales, como docentes nacionales o docentes universitarios, que en septiembre tendrán también un incremento de acuerdo a la movilidad propia.

El aumento del 7,5% se aplicará por igual a todos los beneficiarios, sin distinción de haberes, como se hizo en junio, a diferencia del incremento de marzo, que fue diferenciado según los rangos.

De esta manera, la suba acumulada en lo que va del año llegará al 28,9%, anunció la Anses.

El organismo indicó que en el primer semestre del año el haber mínimo aumentó, en términos reales, 5,5%, recuperando así parte de la pérdida producida entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 de 19,5%.

"Con este incremento, alrededor del 85 por ciento de los jubilados y pensionados tendrán aumentos en sus haberes por encima de la inflación", dijo el ente previsional que conduce Fernanda Raverta.