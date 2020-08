El Presidente extendió el aislamiento hasta el 30 de agosto y apeló a la responsabilidad individual

El presidente Alberto Fernández confirmó ayer la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 30 de agosto en todo el país; y anunció que se volverá a una fase más restrictiva en las ciudades donde se detectó una mayor circulación de COVID-19 en las últimas semanas.

"Hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena y si tienen alguna duda, salgan a la calle", advirtió Fernández en la Quinta de Olivos, al encabezar el anuncio junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Al rechazar las críticas de algunos sectores opositores, el mandatario nacional destacó que el distanciamiento social "no es un acto de autoritarismo ni de prepotencia" de su parte, sino que se basa en el alto "riesgo" de contagio que existe en este momento.

"No es un acto de autoritarismo ni de prepotencia, entiendan que aumentar la circulación, acercar los contactos físicos, es un riesgo. No tengo otra forma de resolverlo", enfatizó Fernández, que coincidió con Rodríguez Larreta y Kicillof en hacer un llamado a la "máxima" responsabilidad individual.

Además, recordó que muchos le recriminaron "no ocuparse" de la vacuna en los últimos meses, pero dijo que "silenciosamente" su Gobierno estaba "trabajando" en el tema.

"Nos decían ´Nadie se ocupa de la vacuna´, ´Por qué no miran a Oxford´, y nosotros silenciosamente estábamos trabajando y lo anunciamos solo cuando pudimos anunciarlo", subrayó el jefe de Estado, al tiempo que expresó: "Con la vacuna hoy tenemos una ventana de esperanza".

En tanto, Fernández indicó que con "todos los gobernadores" con los que dialogó este jueves antes del anuncio coincidió en que "el aumento de casos" de las últimas semanas se debió "a la mayor circulación" de personas.

"Debemos pedirles la máxima prudencia al encontrarse con otros hasta que llegue la vacuna", insistió el Presidente, que afirmó que ese avance es "una ventana de esperanza" y que lo espera para los primeros meses de 2021.

"Está en nuestras manos cuidarnos porque para muchos esto se ha convertido en un tiempo en que se sienten sin la libertad de acercarse a sus afectos, pero lamentablemente no tenemos más solución que decirles que el riesgo se potencia enormemente en estos casos", recalcó Fernández, "ya no depende de un Presidente o un Gobernador" el cuidado individual.

Según detalló el Gobierno, AMBA, Río Gallegos (Santa Cruz), Río Grande (Tierra del Fuego) y cuatro departamentos de Jujuy continuarán con las mismas condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio; en tanto que Tartagal (Salta), las ciudades de La Rioja y Chamical (La Rioja), y las ciudades de Santiago del Estero y La Banda (Santiago del Estero) volverán a un aislamiento más restrictivo.



“No se puede flexibilizar”

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que en el conurbano hay "un 64 por ciento de ocupación de camas de terapia intensiva", por lo que "así no se puede flexibilizar nada", aunque envió un mensaje de esperanza a raíz de la producción nacional de la vacuna de Oxford, al plantear que "esto no terminó, pero se sabe cuándo que va terminar y eso es lo que cambia todo".

"En el Gran Buenos Aires tenemos el 64 por ciento de camas de terapia intensiva. Es una tasa muy alta, así no se puede flexibilizar nada porque hay un riesgo muy grande", advirtió el mandatario sobre la situación en su distrito, donde la curva de contagios se multiplicó en las últimas semanas.

Al momento de dar su mensaje en la Quinta de Olivos junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof hizo especial hincapié en el reciente anuncio de que la Argentina fabricará la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford junto con el laboratorio AstraZeneca.

Al respecto, dijo que el anuncio de la vacuna a él le "cambió la vida" y remarcó a la ciudadanía que seguir haciendo el esfuerzo de la cuarentena ahora "ya se sabe que es por un tiempo", en referencia a la iniciativa de Oxford que ya se encuentra en la fase tres de pruebas.

"Hoy nos toca tomar esta decisión en un momento excepcional, esta fue una semana que en términos de la pandemia cambió todo: el lunes se conoció la vacuna en Rusia y el miércoles el Presidente anunció que una vacuna se va a producir en la Argentina. Es un cambio absoluto, a mí me cambió la vida, tal vez algunos no se dieron cuenta de lo que es", enfatizó Kicillof en Olivos.

Y agregó: "(La pandemia) No terminó, pero sabemos cuándo va a terminar y eso es lo que cambia todo, porque sabemos que nuestros esfuerzos tienen plazos".

Por otro lado, Kicillof lanzó un mensaje contra periodistas que critican la cuarentena: "No necesitamos que estén todo el tiempo atacando, cuestionando las medidas", señaló.

En ese sentido, advirtió que "si alguien quiere ver" que un enfermo se quede sin respirador "que lo diga" y reiteró que "la única forma de bajar los contagios es bajar la movilidad".

"Si empiezan a llenarse las camas nadie va a querer ver que alguien se quede sin respirador, y si alguien lo quiere ver que lo diga", enfatizó Kicillof.

