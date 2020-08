El FMI busca un acuerdo durable y que sea negociado “sin dogmas”

El Gobierno aún no ha presentado una propuesta formal al Fondo Monetario Internacional para comenzar a renegociar la deuda y en Washington estiman que será un proceso complejo que llevará meses y que el Fondo así lo prefiere, porque busca un acuerdo “robusto y durable” que sea negociado “sin dogmas” y que tenga el apoyo de la sociedad argentina.

El organismo siguió muy de cerca el proceso de reestructuración de la deuda con los acreedores privados, y la directora gerente, Kristalina Georgieva, calificó el arreglo como “un paso muy importante” para restaurar la estabilidad en la Argentina y volver a la senda del crecimiento.

Ahora, el Gobierno debe renegociar con el FMI, que otorgó a la Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, el mayor préstamo de la historia del organismo, unos 57.000 millones de dólares, de los que se desembolsaron 44.000 millones. Después de las Paso de 2019 y las turbulencias financieras que se sucedieron luego, los pagos cesaron y el Fondo declaró la deuda argentina como “insustentable”, es decir, que no se podía pagar en esa situación económica. El Gobierno, bajo el ojo del FMI, decidió avanzar primero en el arreglo con los bonistas (no había vencimientos importantes con el organismo este año) para luego reestructurar con el FMI.

Ya de por sí es complicado renegociar un programa, pero en un mundo pandémico es mucho peor. No está claro cómo va a evolucionar el virus, cómo serán las restricciones de la cuarentena, cuándo será la reapertura, cuál será el impacto real en la economía del país, sobre todo porque el gasto público se ha descontrolado. Se cree que cuando se reformule el programa, la incertidumbre todavía reinará. Por eso se estima en Washington que el Fondo será flexible para negociar “con una tremenda apertura, sin dogmas, de una manera realista”, para encontrar coincidencias con las autoridades argentinas.