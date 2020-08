Ferraro aseguró que la reforma judicial “cambia las reglasde juego” de la Cámara de Diputados

El diputado y presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, aseguró hoy que el proyecto de ley de reforma judicial "cambia las reglas de juego" de la Cámara baja, a la vez que consideró que "no es un tema urgente y prioritario".



"La reforma judicial cambia las reglas de juego y la manera en que veníamos funcionando en la Cámara. No es un tema urgente y prioritario, sí es prioritario la justicia y no la impunidad", resaltó el dirigente de Juntos por el Cambio.

En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el legislador opositor afirmó que discutir ese proyecto "no es lo urgente ni prioritario" en el marco de una escenario "difícil en lo sanitario y en la economía".

"El Congreso no está parado, hay reuniones informativas, se siguen trabajando en proyectos. En esto queremos ser muy claros: no hay posibilidad alguna que un tema como la reforma judicial que no es un tema prioritario y que a la vez persigue un claro objetivo de impunidad o de quebrantar jueces, se trate vía virtual", subrayó Ferraro.

Y completó: "Es un tema muy importante que no podemos permitir que cada uno hable 2 o 3 minutos en sus intervenciones".

Al hablar de los líderes de Juntos por el Cambio, el diputado de la Coalición Cívica coincidió con los dirigentes de la UCR sobre que el ex presidente Mauricio Macri no es el único dentro del espacio.

"En JxC hay distintos tipos de liderazgo. Macri es un ex presidente y aporta desde su experiencia, pero hay liderazgos de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, o la que surja del propio radicalismo", señaló.

En ese marco, nombró también a la líder de la CC, Elisa Carrió, que se retiró de la "vida cotidiana" de la política, pero en las últimas semanas volvió a tener protagonismo por sus expresiones públicas.

"Doy fe de que no hay ningún tipo de especulación (electoral)", sostuvo Ferraro al ser consultado sobre si Carrió podría volver a ser candidata el año próximo.

Y agregó: "Se retiró del día a día, pero sigue siendo una voz importante de consulta. Que se haya jubilado del día a día no significa que renuncie a ser una voz política con presencia a Juntos por el Cambio".