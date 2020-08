Argentina tendrá la vacuna contra el covid-19 en el primer trimestre del 2021

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que comenzará en Argentina la producción de una vacuna contra el coronavirus, un desarrollo del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca con la droga que investiga la Universidad de Oxford.

La vacuna experimental según lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) está en fase 3, se fabricará a partir de septiembre y estará lista en el primer trimestre de 2021. El Gobierno garantizó el acceso rápido y equitativo a la vacuna en el caso de que se apruebe.”Vamos a poder acceder entre seis y 12 meses antes a la vacuna. Es un inmenso desafío para la industria nacional”, dijo ayer Fernández en conferencia de prensa e informó que la Argentina y México estarán a cargo de la producción en América Latina.

El mandatario afirmó que la vacuna tendrá un costo de entre 3 y 4 dólares por dosis.“Es un dato esperanzador; es una linda noticia”, dijo el jefe del Estado. Según aseguró, el país producirá entre 150 y 250 millones de dosis.

En conferencia de prensa, junto al ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el mandatario consideró que este acuerdo “pone a la Argentina en una situación de tranquilidad y de poder disponer de la vacuna cuando lo requiera y a un precio razonable”.

Del total de vacunas que se producirán en el país, la Casa Rosada informó que unas 22.400.000 de dosis serán destinadas a personal de la salud y seguridad, adultos mayores y personas en grupos de riesgo.

El presidente, que antes estuvo reunido con González García, el gerente general de AstraZeneca para Cono Sur, Agustín Lamas, y la directora médica para Cono Sur, Agustina Elizalde, defendió la cuarentena. “El riesgo está, el problema no está superado. Todos tenemos que poner nuestra cuota de responsabilidad. Hay que evitar las reuniones sociales. La vacuna será una solución más adelante”, manifestó Fernández.

Se trata de la formalización del pedido que había realizado hace casi un mes el gobierno nacional. En una reunión con los directivos de la farmacéutica AstraZeneca, el ministro de Salud, Ginés González García, les manifestó la voluntad de la Argentina de “ser parte de los ensayos clínicos”. Días después, el presidente recibió a los directivos de la firma en la quinta presidencial de Olivos.

El encargado de generar expectativa temprano fue González García, que en un acto en La Matanza dijo que “hoy podría haber un anuncio mucho más fuerte del presidente”. Y, para que no haya dudas de la importancia, remató: “Espérenlo con ansiedad porque va a ser una muy buena noticia”. El anticipo generó malestar en la Casa Rosada. Finalmente, la presentación quedó a cargo del responsable de Salud.

La vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford resultó “segura” y “entrena” el sistema inmunológico, según revelaron los hallazgos de las primeras fases del estudio, divulgados en los últimos días de julio.

Los resultados del estudio que realizó el laboratorio de fase 1 y 2 con 1077 voluntarios adultos sanos entre los 18 y 55 años publicados en la revista científica The Lancet confirmaron que una dosis generó un aumento en los anticuerpos contra la proteína espiga del virus Sars-CoV-2 en el 95% de los participantes un mes después de la inyección.

En todos los voluntarios se observó una respuesta de los linfocitos o células T, que alcanzó su punto máximo el día 14 y se mantuvo dos meses después de la inyección. La Argentina se suma así al listado de países que prueban los ensayos de su vacuna, como Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. En este último país ya anunciaron que podrían comenzar la producción masiva de la vacuna en diciembre.

--

