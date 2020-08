Ginés González García y Rubinstein protagonizaron un duro cruce por la salud

El ministro de Salud, Ginés González García, protagonizó este martes un duro cruce con el exsecretario de Salud del gobierno de Cambiemos Adolfo Rubinstein, a quien descalificó por advertir que en el gobierno nacional “ya no están enamorados sino ‘entrampados’ en la cuarentena” contra el coronavirus.

“Algunos exfuncionarios como el doctor Rubinstein, que hicieron un papel muy malo y dejaron sin vacunas y sin ministerio de Salud a la Argentina, ahora se atreven a decir barbaridades. Por hacerle caso a él, algunos de sus correligionarios (el gobernador Gerardo Morales) tomaron medidas de aperturismo masivas como Jujuy. Bastante daño hizo antes para que lo siga haciendo ahora”, criticó González García.

El titular de la cartera sanitaria, en declaraciones radiales, alertó que Rubinstein ahora es “consejero” y también asesoró al gobierno de Mendoza. “No solo ha sido sido un pésimo ministro, sino un peor exministro”, remarcó González García.

“No quiero hablar de otras cosas, pero tiene seis causas judiciales por lo que hizo en este ministerio. Yo creo que está haciendo esto para hacerse la víctima después. Me resulta inadmisible que un tipo que abandona su gobierno unos días antes porque habían perdido la elección ahora sea el profeta de lo que hay que hacer”, agregó el ministro de Salud.

Más tarde, Rubinstein se encargó de rechazar los cuestionamientos. En declaraciones radiales, el exfuncionario dijo que “lamenta muchísimo” las manifestaciones de González García y aseguró que “claramente no son ciertas”.