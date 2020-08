Rubinstein aseguró que el Gobierno está “entrampado” por la cuarentena

"La paradoja y la preocupación es que estamos en el AMBA en una cuarentena que va a superar los cinco meses y estamos en plena aceleración de la curva de contagios y de muertos. Éso genera muchísima frustración, no sólo en la sociedad, sino también en el Gobierno, que está atrapado en un dilema, entrampado, y no sabe cómo salir", sostuvo el ex funcionario nacional.

En declaraciones a Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el dirigente radical se preguntó "¿qué es lo que no se hizo para que a pesar de haber tenido una cuarentena tan prolongada las cosas no hayan salido bien?" y señaló que "los países que implementaron cuarentenas estrictas al cabo de dos o cuatro semanas lograron reducir drásticamente el número de casos".

Aunque reconoció que "la velocidad de propagación de la epidemia sigue siendo muy modesta", Rubinstein advirtió que "la gente está incumpliendo de manera grosera la cuarentena".

"La cuarentena se cayó por su propio peso. Más allá de los decretos, la gente salió, sobre todo en los partidos más pobres del Conurbano, porque la gente tiene que salir a trabajar.

Después de cinco meses es muy difícil decir que hay que volver a la cuarentena estricta, cuando además no se está cumpliendo", expresó.

A la vez, también cuestionó al presidente Alberto Fernández, por haber afirmado que el "botón rojo" para volver a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio "siempre está a mano".

"Cuando decís `yo aprieto el botón rojo para que vaya todo para atrás´ y no se cumple, es un debilitamiento de la imagen del Presidente. Hay que censar cuál es la realidad hoy. Es un momento delicadísimo. Éste es un momento para cerrar, no para abrir, pero en un momento en el que la gente podía resistir esto", analizó.

Finalmente, Rubinstein también se refirió a los cuestionamientos que le hizo González García, quien tildó al radical como "el peor ministro de Salud de la historia y peor ex ministro".

"A mí me da bastante tristeza. Yo lo respeto mucho, pero no me hace ninguna gracia verlo con esta saga de declaraciones desafortunadas desde que comenzó su gestión. Que se la agarre conmigo me resulta extraño. Revoleó mentiras, como que yo asesoro a Mendoza y Jujuy", manifestó el ex funcionario nacional.