Mario Negri le respondió a Massa

Negri contestó así a las críticas de Massa a la decisión del espacio opositor de no querer prorrogar el acuerdo para las sesiones virtuales y discutir la reforma judicial.

"El Presidente debería retirar el proyecto de ley de reforma judicial y comenzar de cero en la búsqueda del consenso, elegir entre todos qué se quiere reformar de la Justicia -en el marco de ese consenso- y después ver cuándo se envía el nuevo proyecto al Congreso", planteó el cordobés.

"Nosotros no estamos en contra de que el Congreso trabaje, lo hemos estado haciendo, lo seguiremos haciendo. Creemos que hay que ir recobrando la normalidad, con los protocolos de sesión que corresponden, que se vayan adaptando", expresó el radical.

Ademas, Negri dijo que "los temas de trascendencia institucional, que son estructurales, que son de largo debate, que pueden tener muchos dictámenes de minoría, que significan discusiones, polémicas y votaciones divididas, hay evitar tratarlos en sesiones remotas".

"Todos los Parlamentos que se han puesto de ejemplo para lo único que sesionan es para votar leyes de consenso vinculadas al coronavirus", evaluó Negri.

Y agregó: "No somos es un grupo de diputados al que retan desde el oficialismo para que vayan a sesionar y a hacer lo que ellos quieren. Eso no. Para eso estamos en democracia, para eso la gente votó de una forma o de otra. Recuerden que cuando nosotros mandamos una ley compleja casi nos tiran abajo el Congreso aquellos que ahora dicen que no podemos plantear que temas importantes se discutan de otro modo".

"¡No es cierto que estemos planteando sesionar en un hospital o llevar el virus y repartirlo en las bancas!", enfatizó Negri.