“Es injusta la distribución del ingreso”, dijo Alberto F.

El presidente Alberto Fernández remarcó que lo "obsesiona" la igualdad y aclaró que ello no significa que todas las personas tengan "lo mismo", sino que cuenten con "las mismas oportunidades". El jefe de Estado sostuvo que "el modo en que se distribuye el ingreso en la Argentina es absolutamente injusto".

"Algo que me obsesiona es la equidad, la igualdad, que no es que todos tengamos lo mismo, sino que todos tengamos las mismas oportunidades", destacó Fernández.

El mandatario apuntó al concepto de "meritocracia" y subrayó: "Se supone que si vos hacés mérito, vas a progresar; pero por mucho mérito que haga un pobre, no es lo mismo que un mérito que haga el rico porque las condiciones objetivas son distintas".

"Al más tonto de los ricos le es más fácil que al más brillante de los pobres. No es un problema de mérito", resaltó Alberto Fernández, quien alertó: "Estamos en un continente en el que más desigualdad existe".

"Sudamérica es peor que África porque la distancia entre ricos y pobres es más grande", apuntó el presidente, a la vez que insistió: "No todos tenemos las mismas condiciones. Siento que hay conceptos básicos distorsionados, como el de meritocracia". Según su criterio, "hay mucha gente que sanamente cree que es una cuestión de mérito".

"Pero, después vos te acercás y le preguntás: ¿Qué tuviste en tu vida? Y responden ´educación paga, medicina prepaga´", argumentó Fernández. De ese modo, el mandatario continuó: "Pudiste hacer lo que hiciste, pero otro no tiene nada de esto, ¿cómo hace para lograr hacer lo que vos querés hacer?".

"El mundo tiene mucha gente buena, pero muchos de los malos manejan el poder económico y los medios y ese es un problema", lamentó.