El Presidente prometió más cárceles por si crece el delito

El presidente Alberto Fernández dijo ayer que se necesita construir más cárceles porque, según afirmó, “si el delito crece, más gente será condenada”.

Fernández habló al encabezar por teleconferencia desde la Residencia de Olivos la inauguración de obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, situadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín, en las que se sumaron 364 plazas de alojamiento para detenidos.

El presidente dijo que no se puede “seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento” en las cárceles del país.

Durante la inauguración en el marco del “Plan de Infraestructura Penitenciaria”, Fernández señaló que “si en las cárceles ponemos más camas y les damos [a los detenidos] la posibilidad de estudiar y de prepararse para el día de mañana, estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro”.

“No queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece. Queremos que ese castigo tenga las condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclama”, destacó.

El mandatario sostuvo que “el encierro es una penuria muy grande y no puede haber más penuria que esa” para la persona condenada y añadió: “No podemos seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento”.

“Cuando las cárceles se hacinan y los presos terminan olvidados, al preso no le queda otra opción, cuando sale, que volver al mismo lugar donde aprendió el delito”, advirtió en su mensaje.

Asimismo, agregó: “No queremos que quede impune el delito; que cuando ocurre, sea castigado, y que, cuando haya sentencia condenatoria, cumpla la condena en condiciones de dignidad”.

“Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada y los condenados deben recibir un trato humanitario y ético”, dijo Alberto Fernández, quien aclaró: “No estoy contento de crear cárceles. Estoy conforme”, remarcó.

Fernández agregó: “Que hoy estemos inaugurando unidades y nos comprometamos a más unidades penitenciarias que le den a los detenidos lugares más aptos y puedan capacitarse habla bien de nosotros”.

Según datos del CELS, en las cárceles bonaerenses se encuentran alojados más de 42 mil detenidos, cuando el cupo de todos los institutos penales de la Provincia ronda las 24 mil plazas.

Mientras tanto, en comisarías y alcaidías de la Provincia hay otros 5.000 detenidos, siempre según los datos del CELS.

Del acto, además del Presidente, participaron también el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Julio Alak; y los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín) y Gonzalo Peluso (Magdalena).