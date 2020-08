Ahora podría haber temporada de verano

El ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollán, aseguró que la temporada de verano en la costa atlántica "se puede pensar" con "protocolos", pero aclaró que no habrá una "normalidad como en la previa a la cuarentena".

"Hay una confusión, porque a uno le preguntan ¿vamos a tener una temporada de verano? yo digo ´está difícil´, y el periodismo titula que pongo en duda la temporada", resaltó el funcionario provincial, al hablar de sus dichos de la jornada anterior, en la que afirmó que era "inimagible".

En declaraciones en medios, Gollán señaló: "Hay una confusión y es que se plantea que vamos a estar en la normalidad previa a la cuarentena, pero la cuarentena existe mientas haya algún tipo de restricción a la movilidad. Si me dice que va a haber una temporada normal, yo lo pongo en duda".

"Con protocolos uno puede pensar muchas cosas, pero no es normalidad", aclaró el ministro de Salud de Axel Kicillof sobre la temporada de verano en la costa atlántica.