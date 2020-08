Coronavirus: 160 muertes y 7.482 contagios

Con las cifras informadas oficialmente anoche, el número de fallecidos aumentó a 4.411 desde el inicio de la pandemia, en tanto que los infectados llegaron a 235.677.



La cartera de Salud indicó que son 1.293 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56,5% en el país y del 66% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Los contagios registrados ayer, 5.200 corresponden a la provincia de Buenos Aires y 1.237 a la Ciudad de Buenos Aires.



En el resto de las provincias Chaco tuvo 77 contagios; Chubut, 2; Córdoba, 162; Corrientes, 4; Entre Ríos, 57; Jujuy, 70; La Pampa, 7; La Rioja, 29; Mendoza, 124; Neuquén, 42; Río Negro, 105; Salta, 54; San Luis, 1; Santa Cruz, 64; Santa Fe, 134; Santiago del Estero, 29; Tierra del Fuego, 85 y Tucumán 9.



En este contexto, Vizzotti aseguró que "todavía hay un gran porcentaje de la población que sigue siendo susceptible" a enfermarse porque no tuvo contacto con el coronavirus e indicó que "es inevitable que aumenten los casos porque aumentó la circulación" del virus.



"Cuando aumenta la circulación de las personas, aumenta la circulación del virus y es inevitable que aumenten los casos porque es un virus nuevo que se transmite muy fácilmente", indicó Vizzotti en declaraciones radiales.



Sobre el comportamiento de la población frente a la pandemia, la funcionaria describió que "hay una población muy chiquita que es muy ruidosa que cuestiona la existencia del virus, subestima la situación y constituye un riesgo grande, porque por estar en contra políticamente de algún gobierno, generan situaciones que los ponen en riesgo a ellos y a la comunidad".



Vizzotti expresó, además, que con las provincias "el logro más grande que hemos tenido es tener una mirada muy consensuada con los gobernadores y los ministerios de salud de cada jurisdicción".



Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que la Ciudad "no va a utilizar" el criterio de considerar como caso de coronavirus sin realizar la prueba diagnóstica a las personas que tengan síntomas, convivan con infectados confirmados por test de laboratorio y residan en zonas de transmisión comunitaria, que ayer habilitó el Ministerio de Salud de Nación a las jurisdicciones que quieran adoptarlo.



"No vamos a hacer uso de esa posibilidad, que es una práctica habitual en las epidemias, porque tenemos capacidad de hacer testeos y porque, cuando se confirma la enfermedad (Covid-19), hay que pedir esfuerzos complementarios a los infectados y es demasiado para pedírselo a todo mundo", afirmó Quirós.



En el plano internacional, la pandemia continuó ayer con su habitual ritmo mundial de más de 250.000 contagios diarios -con Estados Unidos, Brasil y la India como los países más castigados-, mientras aumenta la preocupación en Europa, donde España, Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido comienzan a alarmarse ante lo que podría convertirse en una segunda ola de casos.



Las autoridades sanitarias de Alemania anunciaron ayer que registraron 1.147 nuevos casos durante las últimas 24 horas, la cifra más alta desde principios de mayo, y el número de contagios totales se acerca ya a los 215.000, por lo que se cerraron algunas escuelas y se sigue con atención la situación general.



En total, Alemania lleva contabilizados 214.214 casos de Covid-19 y 9.183 muertos, al sumarse ocho nuevas víctimas mortales en las últimas horas, según el balance dado a conocer ayer por el Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, reportó la agencia de noticias DPA.



Italia, en tanto, registró ayer 552 nuevos casos, 150 más de los informados el jueves, mientras el Gobierno apunta a la prudencia de los jóvenes para frenar la difusión de la enfermedad por considerarlos "el principal vehículo de contagio".



"Hoy la edad media de los contagios bajó a 40 años, cuando hace dos meses era de entre 60 y 65 años. Está claro entonces que los jóvenes son un vehículo de contagio potencial muy peligroso. El verdadero riesgo es que, cuando vuelven a sus casas después de las salidas, puedan contagiar a sus padres o abuelos", advirtió el ministro de Salud, Roberto Speranza.



Aún menos alentador es el panorama en el Reino Unido, que registró en las últimas 24 horas casi un centenar de muertes, prácticamente el doble de las contabilizadas en las últimas dos jornadas, aunque hubo un ligero descenso en el número de casos diarios y hospitalizaciones, informó el Gobierno británico.