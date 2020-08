Telecom logró una adhesión del 77,74% a su canje de deuda

La empresa Telecom anunció ayer que logró cerrar su oferta de canje de bonos con una aceptación del 77.74% de sus obligaciones negociables 2021, por un total de U$S 362 millones. Según la compañía, la operación logró una adhesión importante tanto entre los tenedores de la ON locales como internacionales.

A juico de la empresa, el nivel de aceptación se debió principalmente a las condiciones ofrecidas al mercado por parte de la compañía.

Por un lado, el hecho de que a cambio de las ON rescatadas, se entregó 70% del capital en nuevas Obligaciones Negociables amortizables con vencimiento en el año 2025 y cupón del 8,5% anual, más el pago en efectivo de un 32%, el cual se realizará el próximo jueves 6 de agosto.

El valor nominal a emitirse de Obligaciones Negociables amortizables con vencimiento en el año 2025 será de U$S 388 millones.

Telecom afirmó que “este nivel de respuesta es el resultado de la confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez crediticia de la compañía y en su estrategia de negocio no solo de corto sino también de mediano y largo plazo”.

De esta manera, sigue el comunicado: “la empresa reafirma su liderazgo en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, que requiere inversiones intensivas y permanentes en infraestructura, sistemas y productos para seguir brindando a sus clientes los mejores servicios de conectividad convergente, además de continuar con su camino hacia una completa transformación digital”.