El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, llamó a "reestructurar la economía" para "no caer en la creencia de que los problemas se resuelven con deuda".

"Fundamentalmente, hay que reestructurar la economía para no caer en la creencia de que los problemas se resuelven con deuda: nunca más al déficit que origina deuda o emisión", sostuvo el diputado nacional.

En declaraciones al programa El Exprimidor, que conduce Ari Paluch en AM 550, el ex gobernador de Mendoza se refirió al acuerdo entre el Gobierno y los bonistas por la renegociación de la deuda: "El relato eterno de este Gobierno dirá que el acuerdo es épico. La verdad es que el acuerdo recorta intereses pero a una tasa muy superior a la que se está pagando en el mundo".

"Debemos hacer cambios al interior de nuestra economía para volver a ser confiables", concluyó el referente de Juntos por el Cambio.