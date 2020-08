El Gobierno mejoró la oferta y avanza un acuerdo con los bonistas

Estas subas, según analistas locales consultados, muestra que en el mercado existe "convencimiento" respecto a que la negociación por deuda llega finalmente a buen puerto. Los especialistas especulan con que la solución -sobre la que no hubo información oficial- se podría resolver al partir en partes iguales la diferencia de tres dólares que existe en la actualidad. “Hay rumores de que se estaría llegando a un acuerdo, pero todavía no hay nada oficial”, confió un analista de la city porteña a Télam. Tras haber comenzado en rojo la jornada, alrededor de las 14 horas se produjo un cambio de tendencia y los papeles argentinos comenzaron a mostrar importantes incrementos. En este contexto, los ADR argentinos que en Wall Street experimentan fuertes subas lideradas por Banco Supervielle, que gana 11,8%; Grupo Financiero Galicia suma 11,2%; Pampa Energía progresa 11,2%; Banco Macro, 11%; y Banco Francés, 9,2%. En cuanto a la cotización del dólar, para la venta al público cerró en $ 76,64 en promedio, con una suba de 26 centavos con respecto al viernes, mientras que en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marca un retroceso de 0,4%, hasta los $ 123,56. Por su parte, el dólar MEP también operaba en baja, en este caso de 0,1%, y se negociaba en $ 122,03 por unidad. En tanto, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó hoy 20 centavos y finalizó en $ 72,52. Así, el dólar con el recargo de 30% - contemplado en el impuesto País-, culminó la rueda en un valor final de $ 99,63. El denominado dólar informal o “blue” se negociaba sin cambios, a $136 por unidad. Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que, en la primera rueda de agosto el dólar mayorista operó demandado, “exigiendo ventas del BCRA”. El especialista estimó que la autoridad monetaria debió desprenderse de alrededor de 50 millones de dólares. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 200 millones y se registraron US$ 128 millones en el sector de futuros del MAE.