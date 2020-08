El presidente Alberto Fernández remarcó que Juntos por el Cambio "debería estar agradecido con la reforma" judicial propuesta, ya que subrayó que así se compromete "públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron con otros".

"Cambiemos debería estar muy agradecido con la reforma que propusimos, porque con eso lo que le garantizamos a Cambiemos es que si ellos tienen que enfrentar procesos penales, no le va a pasar lo que le pasó al Gobierno de Cristina Kirchner, porque no lo vamos a permitir, porque no estamos de acuerdo con la doctrina Irúrzun", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado insistió en que "si hay alguien que se puede beneficiar de la reforma judicial son los miembros del ex Gobierno. Me estoy comprometiendo públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron con otros", justificó Alberto Fernández.

“No es la cuestión”

Al ser consultado sobre las críticas de algunos sectores de la oposición ante la posibilidad de que en un futuro se avance con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia a partir de la reforma judicial, el Presidente explicó: "El número de miembros no es la cuestión. En campaña dije que la Corte no necesita más de cinco miembros. Esa es la cuestión que imponen".

"La Comisión (Asesora) me tiene que recomendar qué hacer con la Corte. En la Corte hay muchos problemas de funcionamiento, hay muchas cosas que deben revisarse: por ejemplo, la ley que rige el recurso extraordinario es del siglo XIX", indicó. Y añadió: "La Corte fue ampliando su marco de acción sin sustento legal, solo con sustento jurisprudencial y eso se convirtió en una gran arbitrariedad".

Asimismo, el mandatario también defendió a los miembros de la Comisión Asesora y manifestó algunas de las diferencias que mantiene con ellos y que hay entre los distintos integrantes, para rechazar que se trate de personas ligadas al Gobierno.