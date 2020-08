Tensión y cruces entre el Gobierno y la oposición por la ley de endeudamiento

La decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio de no dar los votos para el tratamiento del proyecto enviado por el gobernador Axel Kicillof para tomar endeudamiento abrió ayer un frente de tensión política con la oposición, a la que desde la Provincia acusaron de “obstruir la gobernabilidad”.

En ese marco, en la Gobernación le apuntaron a María Eugenia Vidal como responsable política detrás de la decisión de no acompañar en las cámaras la ley por la cual se pedía autorización para tomar nueva deuda con el objetivo de cubrir gastos adicionales por la pandemia.

La respuesta de Cambiemos no se hizo esperar. “No hay peor bajeza que utilizar la pandemia para evitar el control de los recursos públicos”, dijeron en un comunicado conjunto del bloque de senadores provinciales de Juntos por el Cambio.

La embestida del oficialismo contra la oposición incluyó la voz de varios ministros, legisladores e intendentes que salieron en bloque a criticar la jugada política de Cambiemos.

“Más allá de la discusión política, son cuestiones concretas, con impacto en la población. Yo diría que dejen afuera a la política de las necesidades de los bonaerenses. Estamos pidiendo endeudamiento para financiar obras viales, de vivienda, que se demoran por el retraso en el tratamiento de este proyecto”, dijo el ministro de Infraestructura provincial Agustín Simone.

Otro de los que alzó la voz fue el ministro de Hacienda, Pablo López, quien afirmó que la postura de los legisladores de Juntos por el Cambio de impedir el tratamiento del proyecto de endeudamiento impulsado por el Gobierno bonaerense “no contribuye a la gobernabilidad”.

Desde la oposición dijeron que no está claro el destino de los fondos del endeudamiento y deslizaron que el proyecto no garantiza que no hay discrecionalidad en el reparto entre los municipios. Además, cuestionan al Frente de Todos por viejos acuerdos que no fueron cumplidos.