Deuda: el Gobierno estudia extender el plazo

Una vez más, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó ante inversores que la oferta de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera no se modificará, pero confirmó que el Gobierno analiza extender el plazo del canje, cuya fecha original vence el 4 de agosto. La opción que evalúan en la cartera económica es prorrogarlo hasta fin de mes.

Lo hizo en una charla organizada por el think tank estadounidense Atlantic Council denominada: “Qué hay detrás del plazo de la deuda argentina”, donde participaron inversores, empresarios y políticos norteamericanos. “La idea de tener más tiempo siempre estuvo, pero no se pudo por un tema legal. Estamos analizándolo y tomaremos una decisión en los próximos días”, remarcó el ministro.

El titular de la cartera económica reafirmó que en el aspecto económico la Argentina ya hizo su máximo esfuerzo y que en lo legal -otro de los reclamos de los acreedores-, el país se someterá a lo que diga la comunidad internacional al respecto.