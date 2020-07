Guzmán: “Más allá del canje, buscaremos iniciar un nuevo programa con el FMI”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteró que la última oferta presentada ante los acreedores externos representa el “máximo esfuerzo” que puede hacer la Argentina al exponer de manera virtual en el Atlantic Council. Asimismo, afirmó que se busca “resolver” el problema del endeudamiento del país y no un “acuerdo” sobre bases insostenibles.

Guzmán precisó que el país hizo un “enorme esfuerzo” en lo concerniente a las cuestiones económicas al mejorar la última propuesta a los bonistas y volvió a señalar que “no vamos a sostener una promesa que no podamos cumplir”. Al respecto recordó la turbulenta historia de la Argentina en cuanto a sus problemas de pagos externos y precisó que “no nos comprometeremos” con una propuesta que no sea sustentable.

Pero en el campo legal, el ministro reconoció que existe la posibilidad de realizar “innovaciones”, ya que “siempre está la posibilidad de mejorar”.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que “cuanto más rápido (se logre un acuerdo con los acreedores), mejor”, pero reiteró que “lo más importante es la sustentabilidad”. Evitó dar precisiones sobre si postergará el plazo de recepción de ofertas que finaliza el próximo martes 4 de agosto.

Reiteró que “más allá de lo que pase con el canje, iniciaremos negociaciones con el FMI para un nuevo programa”. Guzmán indicó que “estamos teniendo un compromiso muy constructivo con el FMI y, buscamos tener otro programa basado en premisas macroeconómicas sólidas y que permitan continuar con el proceso de restaurar la estabilidad macroeconómica”. Previamente cuestionó el acuerdo llevado a cabo durante la gestión de Mauricio Macri, que consistió en una contracción fiscal y monetaria que dio como resultado “el deterioro de todos los indicadores sociales y económicos”.

En cuanto al futuro diseño del programa con el Fondo señaló la importancia de promover la actividad económica. Asimismo, y dentro de un modelo dinámico e inclusivo, Guzmán destacó la importancia de que crezcan las exportaciones.

Por parte del Gobierno, sostuvo que se irá hacia una macroeconomía con consolidación fiscal y monetaria, y anticipó que en un futuro el Banco Central no seguirá financiando el déficit del Tesoro.

Ante preguntas, el ministro destacó que el Gobierno logró renovar, en exceso, los vencimientos de la deuda en pesos. También reiteró que los controles en el mercado cambiario no son “permanentes”, sino una medida “excepcional” derivada de una situación en la que el país necesita acumular reservas y que se irá corrigiendo.

En un mensaje a los inversores del exterior, sostuvo que el país ofrece “enormes oportunidades”. En tal sentido indicó a los sectores vinculados a la energía, la minería, los agrobusiness o la agroindustria como campos atractivos para la inversión privada.