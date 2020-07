Stolbizer criticó la reforma judicial

La presidenta del partido GEN, Margarita Stolbizer, cuestionó hoy la reforma judicial por considerar que se trata de una "intromisión" del poder político en la Justicia.

Además, dijo que genera "sospecha y duda" si la comisión asesora está formada para "garantizar la impunidad" de la ex mandataria Cristina Kirchner.

Stolbizer se refirió a las "contradicciones" de la iniciativa oficial, al destacar que "no hay acto de intromisión más grande que lo que hizo ayer".

"Conformar una comisión que evalúe el funcionamiento de la Corte es como si esta última armara un grupo de notables para evaluar las funciones del Ejecutivo y los últimos se enteren por los diarios", explicó.

"La sospecha y duda que a uno le queda es si la comisión de la Reforma Judicial está formada para garantizar la impunidad de Cristina Fernández", agregó la líder del GEN.

Stolbizer, en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, sostuvo que el presidente Alberto Fernández dijo que "se persiguió a Florencia Kirchner siendo una niña, lo que es una mentira", y aclaró: "uno termina pensando que esto se hace para lograr impunidad y no para mejorar la Justicia".

La dirigente de la oposición, indicó que "es difícil encontrar claridad a la Reforma Judicial" como así también "opinar sobre el tema", aunque consideró que los cambios en el sistema de la Justicia "es necesario y oportuno" pero afirmó que deber "ser un trabajo con integración amplia".

"Las reformas deben estar apuntadas a las necesidades del ciudadano común", tras sostener que "hay gente que espera una resolución para tener el reconocimiento de un derecho que está planteado en los tribunales".

Según Stolbizer "hay que trazar un diagnóstico de los problemas de la Justicia y ver cómo se resuelven", y señaló que "esta llamada Reforma poco tiene que ver con esto".