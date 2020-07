Críticas a la prohibición de despidos: “Se perdieron 120 mil empleos”

Luego de que el Gobierno prorrogara hasta el 30 de septiembre la prohibición de despidos y suspensiones a través del decreto 624/2020 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, los empresarios volvieron a cuestionar la decisión y advirtieron que, pese a esas medidas, “se perdieron más de 120.000 empleo”.

Lo afirmó el presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (Copal) y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

El directivo insistió en la necesidad de que los nuevos contratos de trabajo vayan de la mano de un seguro de desempleo.

“Es evidente que los países más desarrollados del mundo industrializado protegen a sus trabajadores mediante seguros de desempleo y no con estas salidas. El Estado tuvo que prohibir actividades pero también prohíbe despedir y suspender, pero esto no evita que crezca la informalidad”, sostuvo Funes de Rioja.

Y agregó: “Aunque se tomaron estas medidas, hemos perdido más de 120.000 puestos de trabajo, no demasiados en la industria y sí en otros sectores, pero la expulsión se produce igual”.

Para el empresario, “la salida es pensar en el futuro que los contratos tienen que ir de la mano de un seguro de desempleo, que se pagaría con cotizaciones y que esté administrado de forma tal que garantice una protección mínima social para el trabajador y su familia”.