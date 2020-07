Diputados radicales rechazaron el proyecto de reforma judicial

Diputados nacionales de la UCR manifestaron hoy su rechazo a la propuesta de reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández y consideraron que "buscan la impunidad de (la vicepresidenta) Cristina Kirchner" y "reeditar la Corte de los '90".

Un sector del bloque radical emitió un comunicado minutos después del anuncio hecho por el Presidente en el que criticaron en duros términos el proyecto anunciado y calificaron al mandatario como "testaferro político de su vicepresidenta".

De esa manera se expresó el diputado Luis Petri, quien sostuvo que "con la reforma judicial busca garantizar su impunidad (en alusión a Cristina Kirchner) pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable a su manejo de la Justicia".

"La reforma judicial está diseñada por la vicepresidenta. Si no, es inexplicable que con pandemia y crisis económica quieran ampliar los tribunales", agregó el diputado mendocino.

Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, evaluó que "no tiene sentido convocar a una comisión para analizar algo probadamente degradante para las instituciones de la República".

Al respecto, Menna subrayó que "solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la Corte de los ‘90", en referencia al máximo tribunal que funcionó durante el gobierno de Carlos Menem.

El diputado Álvaro de Lamadrid opinó que "la reforma de la Justicia es la destrucción de la Justicia, nada tiene que ver con mejorarla, hacerla más transparente o brindarle más eficiencia" y agregó: "Se busca aniquilar todo vestigio de independencia judicial, cooptarla y hacerla servil y domesticada.

Ir al modelo de Santa Cruz".

Por su parte, el diputado Jorge Vara aseguró: "No vamos a avalar ningún proyecto de reforma que implique impunidad. Sabemos que el país debe mejorar su servicio de justicia, pero no a expensas de favorecer a quienes buscan sacar réditos personales con la reforma".