Pichetto “Gollan es el ministro de la muerte”

El integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) Miguel Ángel Pichetto definió hoy al titular de la cartera de Salud bonaerense, Daniel Gollán, como "el ministro de la muerte" que "anticipa el colapso" sanitario del país.

"Gollán es el ministro de la muerte, que nos anticipa el colapso, sigue el miedo y la desesperanza de los argentinos", sostuvo el ex senador nacional.

En declaraciones radiales, el ex candidato a vicepresidente cuestionó la posibilidad de que continúe el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus.

"Si no se pone en marcha la rueda de la economía, estamos perdidos y habrá una catástrofe económica. En Provincia tuvieron 130 días de cuarentena y ahora nos quieren meter de nuevo", se quejó.