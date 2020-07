El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que el Gobierno nacional no va a “postergar a ningún argentino para pagar la deuda”, al volver a poner en funcionamiento un hospital modelo en La Matanza que estuvo “abandonado” durante los últimos cuatro años y reiteró que “la prioridad es cuidar la salud de los argentinos”.

“Mientras que la pandemia exista, el Gobierno va a estar al lado de los que más lo necesitan, de eso no debe dudar ningún argentino ni ningún acreedor”, dijo Fernández al participar de la apertura del hospital Favaloro, en La Matanza y, en paralelo, de la puesta en marcha de cuatro nuevos centros asistenciales en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe, para la atención por la pandemia por coronavirus. “Los acreedores tienen que saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”, insistió Fernández, y agregó: “Somos muy conscientes de cuál es la prioridad: cuidar la salud“.