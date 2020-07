Todesca: “El cepo es una condición para estabilizar la macroeconomía”

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que las restricciones en el mercado cambiario no representan “un castigo” a la población, sino que subrayó que “es una condición para estabilizar la macroeconomía en la Argentina”.

Además, afirmó que la brecha que se observa entre el tipo de cambio oficial y los otros valores de la moneda estadounidense en el mercado se debe a que el país enfrenta “el tramo final de la negociación de la deuda”.

“Hay que entender que el cepo o restricción del mercado cambiario no es un castigo; es una condición para estabilizar la macroeconomía en la Argentina”, sostuvo Todesca.

Indicó que “la regulación no debe ser vivida como un castigo”, sino que, aseguró, “es una condición para que en la Argentina podamos producir, exportar y generar empleo de calidad”.

“Si nosotros soltamos el mercado de cambio, y el gobierno de (Mauricio) Macri ha sido un gran ejemplo de esto, se estropea todo, la producción, el empleo, todo y caemos directamente en una crisis de balanza de pagos”, señaló Todesca.