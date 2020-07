Fernández cuestionó a Macri: "Pasó una pandemia sin ningún virus"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que el gobierno del ex mandatario Mauricio Macri fue "una pandemia sin ningún virus", y reafirmó su "compromiso" con "los que menos tienen", al participar en forma presencial de un acto en homenaje a Eva Perón a 68 años de su muerte.

"Nosotros somos los que debemos garantizar que salgan de la pobreza aquellos que quedaron sumidos en el mundo de la pobreza después de cuatro años en que pasó una pandemia sin ningún virus", enfatizó Fernández.

Durante el acto organizado por el Movimiento Evita en el barrio porteño de San Telmo, el Presidente destacó: "Nuestro compromiso ético es con los que menos tienen. Mientras exista alguien que necesita en la Argentina, nosotros tenemos razón de existir".

En ese marco, el jefe de Estado afirmó que "Eva Perón ha sido una mujer única que merece que la recordemos cada día", y destacó que la ex primera dama pasó por el país para "darle la igualdad que Argentina no tiene y que se mantiene el día de hoy".

Además, Fernández reiteró que "cuando vemos la desigualdad no podemos estar en paz con nuestra conciencia", y afirmó que "ese legado está pendiente de ser cumplido". .

"No lo podemos alterar: es nuestro deber que esa sea nuestra bandera permanente. Por eso un día el pueblo salió a la calle para pedir por la libertad de un coronel (el ex presidente Juan Domingo Perón) que se había dado cuenta que existían, que tenían derechos y que a partir de ellos se podía hacer un mejor pueblo", relató.

En otro tramo de su exposición, el Presidente indicó que "el objetivo central" de su Gobierno es "ayudarlos y sacarlos adelante del lugar que hoy están", y amplió: "Vamos a hacerlo entre todos, todas y todes, debemos acostumbrarnos a ser un país inclusivo donde nadie se sienta de más".

"Los que están más abajo deben ser los primeros, los primeros en ser atendidos", concluyó.