Más de 15 mil voluntarios se anotaron ya para probar una vacuna anti Covid en el país

La vacuna experimental contra el COVID 19 desarrollada por la farmacéutica norteamericana Pfizer y su par alemana BioNTech genera fuertes expectativas en nuestro país. Más de 15 mil personas se anotaron ya como voluntarias para participar de la tercera fase de ensayos previstos para agosto, según confirmó ayer el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Tras reconocer que integrantes de las fuerzas armadas se inscribieron para probar la nueva vacuna experimental, Rossi contó que “el laboratorio per se ya tiene más de 15.000 voluntarios anotados”, lo que “supera la necesidad”.

Al ser consultado sobre el ensayo, Rossi confirmó que éste comenzará a desarrollarse “en los primeros días de agosto”, que se aplicarán “dos dosis” y que “personal del Hospital Militar se va a sumar para hacer el seguimiento” de los resultados de la prueba.

Una de la vacunas experimentales que más ha avanzado en sus ensayos a nivel mundial, la de Pfizer ya obtuvo resultados alentadores en Estados Unidos y Alemania entre abril y mayo pasados al ser sometida a las pruebas de fase 1, donde se evalúa su seguridad (que no produzca daños en la salud de quienes la reciben) y de fase 2, donde se analiza entre un pequeño grupo de voluntarios su capacidad de generar anticuerpos contra la enfermedad que busca prevenir.

En esta tercera fase, que se desarrollará tanto en Argentina como en Alemania y Estados Unidos, lo que se busca es determinar su efectividad en una población mucho mayor. Como adelantaron desde Pfizer, “en Argentina se probará el 20% del material disponible para esa etapa del ensayo”, entre “voluntarios de 18 a 85 años de edad”.

Con este propósito, los responsables del ensayo, que en Argentina será conducido por el infectólogo Fernando Polack, habilitaron la semana pasada un sitio web (www.argvacunaCOVID.com) para que los interesados en participar voluntariamente del ensayo manifiesten allí su voluntad.

Como establecen los protocolos para este tipo de estudios, mientras la mitad de los participantes recibirá la vacuna experimental, al resto se la aplicará un placebo. De este modo, al analizar los resultados entre ambos grupos los investigadores pueden evaluar su grado de efectividad.

“La intención es que la evaluación de efectividad de la vacuna se realice reflejando la diversidad de la población, en un rango de 18 a 85 años, en personas que no se hayan infectado y apuntamos a mirar primero a los trabajadores esenciales, sobre todo a la población de salud pero luego se ampliará”, había adelantado semanas atrás Fernando Polack al explicar que su inoculación no implica riesgo de desarrollar la enfermedad.

“Las personas no van a enfermarse por aplicarse la vacuna. Esto es interesante de aclarar porque no es un coronavirus lo que recibe la persona”, aclaró el investigador.

En el caso de esta vacuna “lo que hace es pasarle al cuerpo el código genético (del virus), la clave para que arme defensas: el cuerpo percibe una pequeña porción de ARN viral y empieza a generar defensas. Mi impresión es que esto va a ser una vuelta, son dos dosis, pero no creo que esto sea un virus que vino para quedarse”, dijo el infectólogo a cargo del ensayo en el país.

Aunque prefirió no adelantar nada sobre las posibilidades de éxito de esta vacuna, Polack comentó que “hay datos de un ensayo previo que están publicados y que muestran que con dos dosis genera respuestas de anticuerpos de 10 a 20 veces mejores que una infección por coronavirus normal”.

Al ser consultado sobre el beneficio de realizar estas pruebas en Argentina, Polack señaló que el estudio “pone a la Argentina en un mapa de la ciencia y permite que muchos actores estén pensando en nosotros”, pero que además “a los países que evalúan las vacunas se les abre la puerta para acceder a las remesas de ellas con prioridad”.