Barrionuevo dijo que Alberto Fernández “no tiene espalda política”

Tras encabezar una marcha de sindicatos y empresarios gastronómicos y hoteleros a Plaza de Mayo en reclamo de que ambas actividades se reabran tras permanecer los últimos cuatro meses casi paralizadas y con escasa facturación, Barrionuevo volvió a reclamar soluciones para el sector.

El dirigente gremial planteó que el Gobierno "manejó absolutamente mal la cuarentena", a raíz de los efectos económicos que provoca en su actividad, y advirtió que se llevan perdidos "unos 50 mil puestos de trabajo" solo en abril.

"Vamos camino a perder 100 mil puestos de trabajo. Queremos que el Gobierno tome el tema en serio y pueda hacer una mesa de diálogo", sostuvo en declaraciones radiales.

Barrionuevo remarcó que los testeos de coronavirus "tardaron más de la cuenta" en la Argentina, y agregó: "¿Quién aguanta cinco meses encerrado? Hay mucha gente adentro con mucha desesperación, estas idas y vueltas e incertidumbre nos afectó muy mal. No somos Europa o Estados Unidos, veníamos de una economía tambaleante".

El gastronómico volvió a apuntar contra el kirchnerismo y marcó distancia con Alberto Fernández, al afirmar que "no tiene votos" ni "espalda política".

"El peronismo está infiltrado por sectores para llegar al poder. En la época de (Carlos) Menem vinieron (Domingo) Cavallo y María Julia (Alsogaray) que no eran peronistas. Cuando llegaron los Kirchner pasó mucho tiempo sin que hablaran de Perón", se quejó.

Visiblemente molesto, advirtió: "Este país no da más para que lo roben, tenemos un país de la puta madre y todo por hacer. Que la clase política no joda con la gente. Yo fui senador en la época del que se vayan todos. Estamos en una situación delicada. O maduran rápido, o la situación va a ser muy difícil".

Por último, Barrionuevo criticó el bloqueo del sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano a Mercado Libre, al considerar que la discusión por el encuadramiento gremial "no va más de prepo".

"Tenemos que manejarnos dentro de la ley. Y menos en este momento que tenemos que evitar todo tipo de conflictos", planteó.