Melconian no se “banca” a Guzmán

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian dijo hoy que al ministro de Economía, Martín Guzmán, no lo "banca" porque "miente", y advirtió que en el país existe una "crisis de confianza y credibilidad".

El ex titular del Nación durante la presidencia de Mauricio Macri afirmó que el Gobierno de Alberto Fernández tiene que "reconstruir el destruido Ministerio de Economía".

Reiteró sus críticas hacia el jefe del Palacio de Hacienda porque "no es que venía con un plan espectacular que se frenó por la pandemia". .

"Cuando el ministro Guzmán dice que hay que defender tres dólares porque pensamos en los jubilados no me lo banco, porque miente. Y si en esto me miente, ¿por qué voy a creer que en el resto no miente? Hay una crisis de confianza y de credibilidad", insistió.

En declaraciones radiales, consideró que "hay un problema en la coalición gobernante. Hay que llevar a buen puerto la crisis sanitaria, el Presidente tiene que entrar y resolver el tema de la deuda. Ya está, para cualquiera de los lados pero ya está".

"Indudablemente vamos a ir al Fondo Monetario Internacional.

Siempre lo mismo, una vez cada tres años Argentina va al Fondo", señaló.

Sobre las medidas de aislamiento tomadas para controlar la pandemia, afirmó: "El primer día avalé la cuarentena, pero 120 días no. No sé si lo hicimos temprano o tarde, si hicimos o no los testeos. Pero se torna inaguantable. Y encima desarman en el momento del pico".

"Hay cuestiones que exceden al Gobierno, pero yo me pregunto para qué querés ser gobierno si no podes resolver estas cosas", sostuvo el economista.