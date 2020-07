Pablo Moyano cruzó a Daer

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, salió hoy al cruce del cotitular de la CGT, Héctor Daer, quien había criticado el bloqueo a Mercado Libre, y afirmó que esos cuestionamientos "no tienen fundamentos y carecen de toda moral ética" , a la vez que sólo implican "entrometerse" en el conflicto que su gremio tiene con la empresa de venta online.

De esta forma, los Moyano volvieron a agitar la interna que mantienen desde hace años con los sectores más moderados de la CGT y que había vuelto a recrudecer durante el macrismo cuando Camioneros decidió abandonar el Consejo Directivo que conduce la central obrera.

Mediante un comunicado, el sindicato indicó que "Pablo Moyano rechaza las lamentables declaraciones del secretario general de CGT, Héctor Daer, al entrometerse en el conflicto con Mercado Libre, una empresa millonaria que solo piensa en sus ganancias a costillas de los trabajadores".

Camioneros sostuvo que las críticas del referente de Sanidad "no tienen fundamentos y carecen de toda moral ética", al considerar que el gremio de los Moyano "está constantemente defendiendo el salario, los derechos y los puestos de trabajo, a contramano de la CGT que en plena pandemia acordó la rebaja del 25% del salario a sus trabajadores siendo esenciales y el pago en 3 cuotas del aguinaldo durante esta cuarentena".

"Estos actos reflejan la falta de respeto a los trabajadores que arriesgan su salud todos los días", disparó Pablo Moyano contra la CGT en el comunicado.

El día anterior, Daer había sido consultado por el bloqueo de Camioneros en depósitos que prestan servicio para Mercado Libre y el cotitular de la CGT consideró que en la situación de crisis que atraviesa el país "es momento de ser prudentes".

"No fue prudente (el bloqueo a los depósitos de Mercado Libre), no es el mecanismo para concertar un diferendo de encuadramiento gremial, me parece que es un error", opinó el sindicalista.