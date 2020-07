Meoni: "Es sumamente necesario reducir los siniestros viales en todo el país"

Meoni formuló estos conceptos al participar hoy, junto al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, del encuentro virtual del Consejo Federal de Seguridad Vial.

"Me siento muy comprometido porque tengo la fuerte convicción de que es sumamente necesario tener políticas públicas tendientes a reducir los siniestros viales en todo el país, por eso debemos tomar la decisión colectiva de lograr los objetivos, más allá de los partidos políticos porque es una problemática que nos cruza a todos. Hoy a pesar de la pandemia ponemos en marcha este trabajo conjunto y colectivo", señaló el funcionario.

En la reunión extraordinaria, donde estuvieron presentes los referentes principales en seguridad vial de cada provincia, se debatió la necesidad de implementar una nueva cultura vial a través de campañas de concientización para el uso del casco y el cinturón de seguridad, capacitaciones virtuales, aumento en los controles viales de alcoholemia y documentación y el desarrollo de nuevos convenios y reuniones con referentes del sector.

También se abordó el desafío de fomentar la utilización del casco en todas las regiones y la necesidad de incorporar tecnología para evitar siniestros.

Meoni destacó la importancia de "trabajar en sensores biométricos que permitan identificar cuando los conductores comienzan a tener síntomas de sueño al conducir, para que eso nos permita despertar alarmas, cortar con ese chofer que sigue en viaje y evitar que ocasione un siniestro, dañando a terceros".

Agregó que "en relación a las motos, necesitamos desde el Estado focalizar en campañas de concientización y no estigmatizar a los motociclistas. En esa tarea vamos a estar trabajando no solamente en controlar, sino también en la educación de docentes y chicos, en la comunicación, y además vamos a incorporar tecnología que nos permita evitar siniestros".

Los siniestros viales son la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 34 años y causa un promedio anual de 100.000 heridos.

Con respecto a las motos, sólo el 64,2% que circulan llevan a todos sus ocupantes con casco y en los últimos tiempos se registró un parque creciente de motos del 46% en todo el país, desde el año 2013 al 2018.

En regiones como el NEA y NOA, un 50% del parque registrado son motovehículos.

El Consejo Federal, integrado por referentes de la seguridad vial en todas las provincias, es un organismo interjurisdiccional de concertación y acuerdo para la elaboración de políticas viales.