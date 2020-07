Cámara de Comercio: “Abrir no significa realizar ventas, no hay mucho dinero en los bolsillos”

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (Cacys), Mario Grinman, afirmó que, más allá de la apertura de los comercios, “la expectativa no es buena” respecto a las ventas que puedan producirse, porque “no hay mucho dinero en los bolsillos” de la gente.

Además, consideró que tras la pandemia “la actividad privada es la única que puede generar reactivación lo más rápido posible”.

“La expectativa no es buena, abrir no significa realizar ventas, no hay mucho dinero en los bolsillos. Y el poco dinero que hay la gente lo quiere preservar”, señaló Grinman.

Sostuvo que “las aperturas van a ser positivas en términos psicológicos, pero no necesariamente en términos económicos”, y agregó que “la gente también tiene miedo de salir”. “La economía funciona por expectativas y el futuro es bastante complejo”, aseguró el dirigente gremial mercantil.

Acerca de la economía pospandemia, consideró que “si el Gobierno no logra una estrategia única, la recuperación va a ser difícil”.

“Nosotros creemos que la actividad privada es la única que puede generar reactivación lo más rápido posible con las herramientas y las acciones que el Gobierno le dé. Ahora, si hay dentro del mismo Gobierno quienes critican esas acciones, va a ser muy difícil”, advirtió Grinman.

Afirmó que “salir de la pobreza es solamente con crecimiento económico”, y sostuvo que “eso se da con cada vez más empresarios honestos, que cumplan con la ley, generen empresas, puestos de trabajo y paguen sus impuestos”.

“Con esos empresarios se sale adelante. No es función del Estado generar riqueza, el Estado da las condiciones”, concluyó el secretario de la Cacys.