Alberto: “Hacer una oferta mejor pone en riesgo el mañana”

Tras la negativa de un grupo de acreedores a la propuesta de canje de deuda argentina, Alberto Fernández remarcó que “esperaba esto” y reiteró que continuará la negociación, pero que “hacer una oferta mejor pone en riesgo el mañana”.

“Con la oferta que ha hecho, Argentina hizo un enorme esfuerzo. Hacer una oferta mejor pone en riesgo el mañana. Busco que la Argentina resuelva un problema de modo que no tengamos que discutir más con los acreedores”, dijo el Presidente.

“Argentina necesita sacar de la pobreza a un grupo muy importante de argentinos y no le puede seguir exigiendo más esfuerzos. Por lo tanto, cuando decimos que la deuda sea sostenible, decimos que la deuda la podamos pagar en el tiempo, y no a costa de los sectores más vulnerables”, explicó.